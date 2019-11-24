شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل من ”الخليج 365”: شراكتنا مع المتحدة للخدمات الإعلامية فى صالح الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المنتج الكبير جمال العدل، مقر ”الخليج 365”، اليوم الأحد، وحرص على تفقد صالة التحرير ودورة العمل.

وأعرب جمال العدل عن إعجابه بالمكان وسيستم العمل، مؤكدًا أنه شعر بتواجده في صرح عالمي، مضيفًا أنه عرف الآن السبب وراء نجاح موقع ”الخليج 365”.

وكان في استقبال المنتج الكبير، الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الخليج 365، والصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع ورئيس تحرير موقع عين المشاهير.

وأقيمت ندوة فنية للمنتج جمال العدل في ”الخليج 365” تحدث فيها عن الشراكة الجديدة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، للتعاون معها في عدة أعمال جديدة، أولها تقديم مسلسلين للعرض في شهر رمضان المقبل الأول بطولة النجمة يسرا والثاني للنجمة نيللى كريم، إضافة إلى تفكيره بتقديم مسلسل آخر من نوعية الـ 45 حلقة ولكنه لم يتم تحديد موعد تصويره وعرضه.

وأكد العدل خلال الندوة أهمية هيكلة سوق الدراما الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذى بدأت فيه من العام الماضي، والذى أنقذ الدراما المصرية من الانهيار التام الذى كان سيحدث عاجلاً أم آجلاً.

وأوضح أن الفترة الماضية رغم أنها كانت صعبة على المنتجين وشركات الإنتاج إلا أنها مفيدة وأتت بثمارها هذا العام كبداية للتطوير.

يذكر أن آخر أعمال جمال العدل كانت مسلسلا "أرض النفاق" بطولة محمد هنيدى، هنا شيحة، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمد محمود، سلوى محمد على ومحمود حافظ وسيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج سامح عبد العزيز وماندو العدل، و"لدينا أقوال أخرى" للنجمة يسرا وشارك فى بطولته شيرين رضا ونجلاء بدر وأحمد حاتم ومحمد شاهين ونهى عابدين وتأليف عبد الله حسن وأمين جمال وابراهيم محسن وخالد أبو بكر وإخراج محمد على

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