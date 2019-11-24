شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى لتركى آل شيخ بعد فوز الهلال السعودى: "محتاجة حفلة كبيرة يا أبو ناصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعرب تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته لصعود الهلال السعودي لبطولة كأس العالم للأندية 2019، بعدما توج بطلاً لمسابقة دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على أوراوا اليابانى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "سايتاما 2002" فى "إياب" النهائى.

وغرد تركى آل شيخ، عبر حسابه على تويتر، قائلا: " الليلة خصم 50% لدخول البوليفارد والمقاهي والمطاعم والسينما وكل شي داخل البوليفارد بمناسبة فوز الهلال... وألعاب نارية الساعة 9 ألف مبروووك".

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كما وجه النجم محمد هنيدى، رسالة تهنئه لتركى آل شيخ، قائلا: " دي مناسبة محتاجه حفلة كبيرة في موسم الرياض يا أبو ناصر".



رد هنيدى على بوست تركى آل شيخ

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بالعاصمة السعودية "الرياض" انتهت بفوز الهلال بهدف دون مقابل، ليتفوق الهلال فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل.

وجاء هدف الهلال الأول عن سالم الدوسرى فى الدقيقة 74، بعدما انطلق سيباستيان جيوفينكو في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية إلى سالم الدوسري ليحولها دون مضايقة في الشباك قبل أن يضيف بافيتمبي جوميز هدف الهلال الثانى فى الدقيقة 93 من عمر المباراة.