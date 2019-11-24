المخرج عمرو سلامة يبدأ تصوير مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج عمرو سلامة، عن بدء تصوير مسلسله الدرامي الجديد "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وكتب سلامة، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة، أصبحت من أشد المعجبين لهذه السلسلة من الكتب".

وتابع: "منذ ثلاثة عشر عامًا، تم شراء الحقوق، ومنذ وقتها حاولنا جاهدين إخراجها للشاشة، وأخيرًا بدأ التصوير".

وأضاف: "وجع بطن دائم من حجم المسؤولية، وفرحة قلب غامرة من رؤية الحلم يتحقق لحقيقة، ما وراء الطبيعة".

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يتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

ويؤدي الفنان أحمد أمين دور البطولة في المسلسل، حيث يجسّد شخصية أخصائي أمراض الدم الأعزب، الدكتور رفعت إسماعيل، ويتولّى إخراجه عمرو سلامة مخرج مسلسل"طايع"، بمشاركة المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، مخرج فيلم "زنزانة".

ويعدّ مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية.

"ما وراء الطبيعة" من إنتاج محمد حفظي، وكتابة وإخراج عمرو سلامة، ويتم تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يلتزم بسلسلة الروايات الأصلية، في مصر، الأمر الذي يعكس التزام Netflix بإنشاء محتوى مصري أصلي للجمهور العالمي.

