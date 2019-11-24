ميرفت أمين: تعجبت من اختيار هاني لاشين لي لبطولة "الأراجوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحتفل النجمة ميرفت أمين اليوم، بعيد ميلادها الـ 71، وتعتبر من أهم نجمات الصف الأول في جيلها.

شاركت الفنانة الكبيرة في بطولة فيلم "الأراجوز" أمام النجم العالمي عمر الشريف، ويعتبر الفيلم علامة في مشوارها الفني.

وقالت "ميرفت" في لقائها مع النجمة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، إن المخرج هاني لاشين، عرض عليها سيناريو الفيلم، وكانت في هذا الوقت قد زاد وزنها كثيرا.

وتابعت: "قريت السيناريو ولقيت إن أنعام دي مش شبهي، فقُلت لهاني ليه أنا تحديدا، قالي مش عايز حد تقليدي، فسألت مين هيعمل الأراجوز فقالي عمر الشريف، فقلت يعني عمر الشريف يعمل الأراجوز وأنا مترددة إني أعمل أنعام".

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وأوضحت أن الإنتاج أحضر لها "جلاليب" خاصة للشخصية، فقامت بغسلها فتغيرت مقاسات الجلاليب، فاضطر لإحضار جلاليب أخرى.

وأضافت: "أول مرة كنت أتعامل مع عمر الشريف، هو كان شخص ملتزم جدا، ومع إني ملتزمة وبروح البلاتوه في ميعادي بالظبط، لكن كنت دايما أروح ألاقيه موجود قبل ميعاده، وكان يحب يقعد جوه البلاتوه، وكنت مستمتعة جدا بالتجربة، خصوصا إنه شخص بسيط جدا، وإني أشتغل معاه دي كانت حاجة كبيرة أوي".

فيلم "الأراجوز" عرض عام 1989، وهو من بطولة عمر الشريف، ميرفت أمين، هشام سليم، أحمد خليل، ومن إخراج هاني لاشين.