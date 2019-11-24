رابح صقر يهنئ الهلال السعودي بعد تتويجه بطلاً لآسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان رابح صقر، على تهنئة فريق الهلال السعودي، بفوزه على اوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، وتتويجه بطلاً لأبطال أسيا للمرة الثالثة.

وكتب رابح، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "أهنئ ممثل الوطن الهلال السعودي.. جمهور وإدارة ولاعبين ما قصرتوا، وعندنا يوم 28 الخميس".

وخاض فريق الهلال السعودي، مشوارًا صعبًا نحو التتويج بلقب دوري أبطال أسيا 2019 ، بعدما انتزع فوزًا غاليًا خارج أرضه من مضيفه اوراوا ريد دياموندز الياباني، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما ظهر اليوم الأحد، على ملعب "سايتاما 2002"، في إياب النهائي.

وتوج الهلال بلقب دوري ابطال اسيا للمرة الثالثة فى تاريخه بمجموع المباراتين 3/0، بعدما فاز فى مباراة الذهاب التى أقيمت بملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض" بهدف دون مقابل.

