من داخل الطائرة.. حمدي الميرغني يهنئ كريم عفيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان حمدي الميرغني، صديقه الفنان كريم عفيفي بعيد ميلاده الـ32، الموافق اليوم 24 نوفمبر.

ونشر الميرغني صورة تجمعه بعفيفي من داخل "طائرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانت طيب يا كيمو، الصديق الطيب الجدع، كل سنة وإنت ناجح يا صاحبي ومكسر الدنيا، ويارب تبقى سنة سعيدة عليك إن شاء الله".

ويحتفل الفنان كريم عفيفي بعيد ميلاده الـ32، وهو من مواليد 24 نوفمبر عام 1987.

جدير بالذكر أن كريم عفيفي شارك في رمضان الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع.