محمد اسماعيل - القاهرة - ( رويترز):
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن الشرطة قولها إن المطربة "كو هارا"، المغنية السابقة في فريق نسائي كوري لموسيقى البوب عُثر عليها ميتة اليوم الأحد.
وكانت كو والمعروفة باسم هارا في مناطق أخرى من آسيا قد انتقدت بشدة التنمر على الانترنت. وفي يونيو حزيران، بعد شهر من العثور عليها فاقدة الوعي في منزلها ونقلها للمستشفى، قالت إن من الصعب التغلب على الاكتئاب وطلبت تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.
بدأت كو العمل في فريق كارا المكون من خمس فتيات في عام 2008، وكان من أوائل الفرق النسائية التي ساعدت في شهرة موسيقى البوب الكورية والتي أصبح لها الكثير من المعجبين في اليابان والصين ودول أخرى.
وبعد انتهاء عقدها مع وكالة كورية جنوبية لإدارة أعمالها بدأت الغناء منفردة في اليابان وأقامت حفلا هناك هذا الشهر.
وتوفيت كذلك نجمة بوب أخرى هي سولي وهي من أعضاء فريق (إف أكس) النسائي وصديقة مقربة من كو وكانت تحدثت أيضا عن التنمر على الإنترنت وعثر عليها ميتة في منزلها في أكتوبر.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فنانة كورية ميتة في منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.