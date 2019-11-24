بالصور.. ماجد المصري وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما "داليدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "داليدا". وظهرت "أبو النصر" في الصور رفقة داليدا والمصري، وأمامهما "تورتة"، احتفالا بعيد ميلاد ابنتهما الثامن. Advertisements وعلقت رانيا على الصور: "عيد ميلاد عائلة داليدا، كل عام وأنتِ بخير يا أميرة، ربنا يبارك فيك حبيبتي". وتزوج الفنان ماجد المصري من رانيا أبو النصر بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى أش أش، وأنجب منها "آدم وداليدا". ويعرض لماجد المصري حاليا مسلس "بحر"، على شاشة "الحياة"، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.

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