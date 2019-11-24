تراند اليوم : "ندمت علي زواجها بهذا المطرب".. فنانة مصرية شهيرة تعترف بزواجها 5 مرات...

في ذكري ميلادها الـ 73، قالت الفنانة المصرية ميرفت أمين،إنها تزوجت 5 مرات من قبل وندمت علي واحدة منها.



وتزوجت أمين، 5 مرات أبرزهم حسين فهمى والد نجلتها الوحيدة منة الله، والراحل عمر خورشيد ورجل الأعمال مصطفى البليدي.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "الليلة دي"، أنها ندمت علي زواجها الأول من المطرب السوري الشهير موفق بهجت.

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وأضافت أمين، "لقد كنت صغيرة السن آنذاك ولا أستطيع أن أحكم على الأمور بطريقة سليمة، فقد تعرفت عليه عندما اشتركنا معا في أحد الأفلام.. أعجبت به وشعرت بأشياء غريبة نحوه دون غيره، وعندما دعاني لزيارته في مكان عمله كنت في غاية السعادة، وبالتالي حدث تجاوب وانجذب كل منا للآخر".

وأضافت الفنانة: "تعرضت لمعارضة شديدة من والدتي ووالدي وعانيت من غضبهما لفترة، ولكني صممت على أن أخوض التجربة دون أن أستمع لأحد، ولكنني في الآخر دفعت ثمن عنادي، حيث دبت الخلافات بيننا ولم يعد هناك أمل في التفاهم حتى صممت على الانفصال رغم محاولاته العديدة لعودة المياه لمجاريها".

