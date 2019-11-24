طلاب الأكاديمية العربية يكرمون إدوارد

تعقد الأكاديمية العربية ندوة لتكريم النجم "إدوارد" عن مجمل أعماله الفنية، وأطلقوا عليه في الملصق الدعائي الخاص بالحدث "جوكر الفن"، ومن المقرر أن يتم التكريم غدا في فرع الأكاديمية

بالقرية الذكية في تمام الثانية ظهرا في قاعة المؤتمرات بالجامعة.

ومن المنتر أن يتحدث إدوارد في الندوة عن مشواره وأعماله الفنية التي

قدمها في السنوات الماضية وخروجه من إطار الأدوار الكوميدية وتميزه في الأعمال الدرامية وآخرها "حواديت الشانزلزيه" الذي يقدم فيه شخصية المحقق محمود سليم الذي يحقق في جريم قتل إياد نصار في العمل ونالت الشخصية استحسان الكثيرين من جمهوره.