شاهد.. إبرام سمير يهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده

هنأ الفنان الشاب ابرام سمير الفنان كريم عفيفي بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشيهر الانستجرام. ونشر "سمير" صورة برفقة كريم عفيفي وعلقت قائلا:"كل سنة وأنت طيب وعقبال 100 سنة يا حبيبي ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا". قائلا:"كل سنة وأنت طيب وعقبال 100 سنة يا حبيبي ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا". ويشار إلى أن آخر اعمال الفنان ابرام سمير السينمائية Advertisements فيلم بعنوان "إنت إيه" مع المخرجة هالة المدني. فيلم بعنوان "إنت إيه" مع المخرجة هالة المدني. فيلم "إنت إيه" من بطولة كلا من: ابرام سمير وسارة درزاوي ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة ونريمن ماهر ولطفي لبيب وسامي مغاوري وتأليف أشرف حسني ومحمود جاميكا واخراج هالة المدني.



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