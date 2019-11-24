ماجد المصري يسافر إلي السعودية من أجل لوكاندة الأوباش

يستعد الفنان ماجد المصري للسفر إلي المملكة العربية السعودية خلال أيام لعرض مسرحيته الجديدة "لوكاندة الأوباش" أول ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة.

وقال ماجد المصري إن مخرج العمل الفنان أشرف زكي يقوم حاليا بعمل "البروفات" مع النجوم المشاركين

للاستقرار على الشكل النهائي استعدادا للعرض .

والمسرحية بطولة ماجد المصري، ومايا دياب، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح،

تأليف محمد عز.

وكانت أخر أعمال ماجد المصري مسلسل (بحر) الذي يعرض حاليا على الشاشة الفضية، بطولة محمد دياب وثراء جبيل، وميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق ، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى ،تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح.