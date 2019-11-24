أحمد وفيق يستكمل تصوير 2 طلعت حرب بوسط البلد

يستكمل حالياً الفنان أحمد وفيق تصوير أحداث فيلمه الجديد "2 طلعت حرب" بمنطقة وسط القاهرة، والذي يشارك في بطولته مع سمير صبري، دلال عبد العزيز، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدى.
وقال وفيق إنه بدأ منذ أيام تصوير أول مشاهد الفيلم،مضيفا أنه من المقرر أن يصور عددا من المشاهد بمستشفى إمبابة العام خلال الأيام المقبلة.
وقال المخرج مجدي أحمد علي أن من أسباب سعادته بهذا العمل وثقته في نجاحه في نفس الوقت هوأن الفيلم يشهد عودة مدير التصوير القدير محسن أحمد للسينما من جديد بعد 4 سنوات من الغياب عن الكاميرا بسبب المرض، فضلا عن الكشف عن موهبة جديدة في الكتابة السينمائية وهي المؤلفة هانزاده فكري في أول كتابة للسينما، موضحا أن اسم الفيلم، هو عنوان للشقة التي تدور فيها الأحداث عن 4 حكايات مختلفة ومعاصرة.
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