غدًا.. مواهب الأوبرا في حفل فني على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر غدا، حفلا فنيا لفصلي الباليه والبيانو بمركز تنمية المواهب، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من التابلوهات الفنية لرقصات متميزة، يقدمها طالبات فصل الباليه ، تدريب أمير تادرس، وتحت إشراف عبدالوهاب السيد

المدير الفني لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم طلاب فصل البيانو مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى الكلاسيكية ، إلى جانب بعض ألحان فنان الشعب سيد درويش ، ومحمد فوزي، وعمر خيرت، والإخوان رحباني

، ومحمد الموجي ، ولحن أغنية ٣ دقات، تدريب مي عادل.

يشار إلى أن مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام ٢٠٠٤ بهدف تنمية المواهب الفنية لبراعم الثغر والحفاظ عليها، ويضم مجموعة من الأساتذة الأكاديميين للتدريس بفصول فنية متعددة منها الباليه، الكورال، العود، الجيتار، الموشحات، الكمان، البيانو، بالإضافة إلى فصل لذوي القدرات الخاصة.