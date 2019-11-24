وزير الثقافة تفتتح متحف ذاكرة قصر السينما

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن السينما هي ذاكرة الأمة بماضيها وحاضرها وترسم لنا آفاق جديدة للمستقبل ، وأضافت أنه برحيل أحد المبدعين تسقط ورقة من شجرة الإبداع الراسخة في جذور الوطن.

وأشارت إيناس إلى شعورها بحالة من الحزن والشجن لرحيل أي فنان وضع بصمه ولو في بداية الطريق على ساحة الفن والثقافة وقد تزايد هذا الحزن بخبر وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذى يعد أحد

ثمار الفن المصري ليرقد بجانب والديه وتغيب عنا عائلة فنية بأكمالها لم يمهلها القدر أن تمتعنا بمزيدا من الإبدعات في السينما والدراما ، وأكدت على ضرورة تكاتف أفراد الأسرة الفنية التى تضم جميع المبدعين فى اوقات الشدائد .

جاء ذلك فى حفل تأبين ورثاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكى الذى أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة

الدكتور أحمد عواض فى قصر السينما بقيادة الفنان تامر عبد المنعم الذى أكد حرص وزير الثقافة على المشاركة فى رثاء الفنان الشاب الراحل ، مشيرا إلى أن الوسط الفني فقد الكثير من نجوم وصناع السينما وكان منهم الفنان الشاب هيثم احمد ذكي الذي عاش يتيما ومات وحيدا ، ثم عرض أول أعمال الراحل التى بدأ بها مشواره الفنى فيلم البلياتشو .

كما افتتحت وزير الثقافة متحف ذاكرة قصر السينما والذى يضم مجموعة من أفيشات الأفلام وآلات العرض السينمائى وأجهزة الصوت التى تروى رحلة الفن السابع فى مصر.