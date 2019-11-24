فيديو.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم "استدعاء ولي عمرو"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "استدعاء ولي عمرو" للنجم محمد عز الاعلان الرسمي للعمل وذلك عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب.

ويدو احداث فيلم "استدعاء ولي عمرو" في إطار من الرومانسي والكوميدي، وهو من تأليف محمد

سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

"استدعاء ولي عمرو" بطولة كلا من محمد عز، حورية فرغلي، صبرى فواز، محمد لطفي، سماح أنور، محمد يونس، إيمان

السيد، مي كساب، ندى بهجت، حمادة الليثي، الطفل فارس عامر ، أماني كمال وانتصار واخروان وإنتاج شركة الفارس وتأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري.

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ويذكر ان اخر اعمال محمد عز مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال في رمضان الماضي 2019.