قضايا التطرف واللاجئين في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي

سيطرت قضايا التطرف والحدود واللاجئين والهجرة على بعض عروض رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ41.

ويتناول فيلم "بغداد فى خيالى"، الذى يعرض فى تمام الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ظاهرة التطرف وانتشارها من خلال أفكار شيخ تتحدث عنه قصة الفيلم، وهو إنتاج سويسرى ألمانى عراقى بريطانى مشترك.

وتدور أحداث الفيلم حول كاتب فاشل متخصص فى تكنولوجيا المعلومات يخفى ميوله الجنسية، وغيرهم من الشخصيات التى تجتمع فى مقهى أبو نواس العراقى فى لندن بإيعاز من شيخ متطرف، يقوم قريب الكاتب بالهجوم على المقهى فيقلب حياة رواده.

وتسيطر أزمة الحدود على أحداث الفيلم المغربى "من أجل القضية" إخراج حسن بنجلون ، ويتم عرضه

فى تمام الثالثة من عصر اليوم، وذلك فى المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول العازف الفلسطينى كريم والمغنية الفرنسية سيرينحيث يحاولان الخروج من المغرب تجاه الجزائر من أجل المشاركة فى حفل لفريقهما الغنائى فى وهران، لكن وبسبب قوانين الحدود العبثية يجدان أنفسهما ممنوعين من دخول الجزائر، ومن العودة إلى المغرب كذلك ليكونا حبيسا الجسر الرابط بين البلدين.

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ويعرض المهرجان اليوم الفيلم الوثائقى الفرنسى "باريس ستالينجراد" بحضور مخرجته هند المدب، وذلك فى سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويصور الفيلم نضالات اللاجئين وصراعاتهم المستمرة مع الشرطة التى تحاول إخلاء شوارع

حى "ستالينجراد" فى العاصمة الفرنسية، محاولا استكشاف حياة هؤلاء البشر.

ومن الأفلام المهمة التى تعرض اليوم "أنا لم أعد هنا"، الذى يعرض على المسرح الكبير، من إنتاج مكسيكى أمريكى للمخرج فرناندو فرياس، كعرض أول فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدته 105 دقائق.

ويحكى الفيلم قصة مراهق مهاجر يكافح ضد شعوره بالفقد مع وفاة أخيه، ومشاعر العزلة وسط محيطه الجديد، ويعانى أزمة الوجود والغياب، وتلعب الموسيقى بالنسبة له دورا مهما فى محاولة الاجتياز والتحقق رغم قتامة العالم.

وفى السادسة والنصف من مساء اليوم عرض الفيلم الصينى "الحائط الرابع"، من إخراج جانج تشونج، جانج بو، وذلك بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.

وتدور الأحداث حول ليو لو، التى تعيش فى عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد ما ها بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجئة أخرى تجعلهما يخوضا سويا رحلة شعورية عبر الماضى والحاضر والمستقبل.