غدًا.. افتتاح فعاليات معرض فن بلا أسوار بالإسكندرية

يفتتح مطران شمال أفريقيا للكنائس الأسقفية المطران سامى شحاته غدا الاثنين فعاليات الدورة 24 لمعرض فن بلا أسوار، تحت عنوان "الكريسماس"، وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.
وقال مدير مركز أركان للإبداع بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية نادر ونيس - في تصريح اليوم الأحد - إن المعرض يقام بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية، ويضم مختلف أنواع الفنون التشكيلية من تصويرونحت، إلى جانب مجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية، بمشاركة أكثر من 200 فنان من الشباب.
وأضاف أن المركز يحرص على تنظيم المعرض بصورة دورية؛ بهدف نشر ثقافة تقدير الفن والجمال في الشارع المصري، وإعطاء الفرصة لكل صانع جمال وفنان لعرض أعماله.
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