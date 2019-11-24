تراند اليوم : سمية الألفي : لسه بحب فاروق وندمت علي طلاقي منه

قالت الفنانة سمية الالفى انها ندمت كثيراً على طلاقها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوى و انه كان اسوا قرار في حياتها .

و أضاف سمية خلال لقاءه مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، اننى اخطات عندما لم اوفق بين حياة المنزل كأى امراة مصرية ، و بين طلبات فاروق الفيشاوى ، فهو محب للحياة والأصدقاء وانا وجدت نفسي مسئولة عن طفلين لهم حقوق عليا .

و تابعت انا و فاروق ربينا بعض انا كان عندى ٢٠ سنة و هو كان عنده ٢٤ سنة ، و حتى بعض انفصالنا كنا بنحب بعض انا تزوجت و هو تزوج و كنا نتقابل في مناسبات أعياد ميلاد الأولاد كانت عينيا تقول لبعض بحبك ، و لم نبعد عن بعض ابدا انا و فاروق .