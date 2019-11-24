تراند اليوم : إتفرج علي صور ميس حمدان ونقي الي تعجبك

شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على “إنستجرام” من آخر جلسة تصوير لها.
وعلقت ميس حمدان على الصور قائلة: “جلسة تصوير فوتوغرافية جديدة في الحقل.. أنهى صورة عجبتكوا أكتر”.
وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهورها، وحصلت الصور على إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت بعض التعليقات كالآتى:
كلهم حلوين بس الأولى أحلى ❤️
كلهم
الصور كلها جميلة زيك
يُذكر أن آخر أعمال ميس حمدان كان المسلسل الأردني “نوف”
جلسة تصوير فوتوغرافيه جديدة في الحقل ????… أنهى صورة عجبتكو أكتر ؟ ????…………………………………………. تصوير @abdallaphotography مكياج : @makeupbymeraashraf ستايلست : @byisraafekriii
A post shared by Mais Hamdan (@maishamdanoff) on Nov 24, 2019 at 2:48am PST ” الذي عُرض العام الماضي.