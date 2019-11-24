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شكرا لقرائتكم خبر عن المطربه المغربيه جنات تعلن موعد طرح ألبومها الجديد والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
جنات
أعلنت الفنانة جنات عن صدور ألبومها الجديد في إجازة منتصف العام المقبل، حيث سيتم طرحه في الأسواق.
جاء ذلك على هامش زيارتها للقرية الفرعونية، معبرة عن سعادتها بزيارة القرية والاطلاع على الحضارة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن التجول في القرية أعادها إلى 4 آلاف عام مضت.
وأوضحت جنات، على هامش الزيارة، أن الرحلة في القرية ممتعة جدا، ولم تشعر بأى ملل، نظرًا لكم المعلومات المهمة عن الحضارة المصرية القديمة والتي يتم شرحها للزائر.
وأشارت إلى أن رحلتها في النيل كانت جيدة جدًا، ولخصت تاريخ الفراعنة، وقدمت اختصارًا لما كان يدور في حياة المصري القديم، مؤكدة أن معابد القرية هي تجسيد حي لحياة الفراعنة.
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