طرح الأزياء الأصلية لشخصيتي باتمان وروبين للبيع في مزاد

الأحد 24 نوفمبر 2019

ملابس باتمان الأصلية

يطرح طاقمان من ملابس باتمان وروبين، وصفا بأنهما الزيان الوحيدان الكاملان اللذان ارتداهما بطلا المسلسل التليفزيوني الذي عرض في الستينيات، للبيع في مزاد في لوس أنجلوس حيث قرر مالكهما أن يظلا بطلى قصص الطفولة المصورة معا.



وارتدى الممثلان آدم ويست وبرت وارد طاقمي الأزياء وهما ضمن مجموعة تضم أكثر من 200 قطعة ترجع لعصر الثقافة الشعبية في الستينيات مطروحة للبيع وجمعها الأمريكي جون أزاريان على مدى أكثر من ثلاثين عاما.

وذكرت دار بروفايلز هستوري للمزادات يوم الجمعة أنه من المتوقع أن يجلب الطاقمان ما بين 150 ألفا و200 ألف دولار في المزاد الذي يقام في 17 ديسمبر.

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وقال أزاريان إن طاقمي أزياء بطلي برنامجه التليفزيوني المفضل في الطفولة سيعرضان للبيع معا.

وأضاف: «لا أريد أن أفرقهما إنهما الطاقمان الوحيدان الأصليان والكاملان في العالم، هناك أطقم أخرى لكن ينقصها بعض القطع وهناك قطع غير أصلية لكن التي أملكها أصلية 100 بالمائة».

تشمل القطع الأخرى في المزاد سترات ارتداها ليونارد نيموي الذي جسد شخصية مستر سبوك ووليام شاتنر في شخصية كابتن جيمس تي. كيرك في مسلسل «ستار تريك: ذا أورجينال سيريس والزي الذي ارتدته ليندا كارتر في مسلسل «وندر وومن» في السبعينيات والطاقم الوردي الشهير في مسلسل «آي دريم أوف جني» والذي يتوقع أن يباع مقابل ما يصل إلى 55 ألف دولار.

ويمثل هذا المزاد نحو 25 بالمائة فقط من مجموعة أزاريان للثقافة الشعبية التي تضم نحو 1500 قطعة.