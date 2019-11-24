شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد رمضان بعد فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا؟ والان مع التفاصيل

الفنان محمد رمضان

وفي أول تعليق له على فوزه بالجائزة، قال رمضان: «الحمد لله رب العالمين.. مبرووك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا».

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