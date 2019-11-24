منع وائل جسار من دخول المكسيك.. والفنان يبرر

الأحد 24 نوفمبر 2019

وائل جسار

كشف الفنان وائل جسار حقيقة منعه من دخول المكسيك هو ومدير أعماله يوسف حرب، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وفي فيديو مسجل له عبر حسابه الخاص على موقع الصور «انستجرام»، قال جسار: «عدت إلى لبنان سالما، ولا صحة لما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بأننى لم أدخل الأراضي المكسيكية لأنه ليس لدي تأشيرة دخول، ولكن التأشيرة التي كانت معى سليمة 100%، ولا أدري حتى الآن ما السبب فيما حدث».

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وتابع قائلاً: «أنا معي فيزا تشنجن واللي بموجبها يحق لأي إنسان إنه يدخل المكسيك، ما فوتوني للبلد ده اللي فيه علامة استفهام ما عرفت ليه ولا حتى متعهد الحفلات يوسف حرب، ما بعرف شو السبب اللي منعوني فيه».

وتابع: «من فرنسا لما بيكون الشخص بفرنسا وطالع على المكسيك إذا بيّن إنه الفيزا فيها شي غلط ما بيطلعوه بالطيارة، لكن أنا كان كل شي قانوني 100% ودي النقطة وعلامة الاستفهام اللي حتى الآن مش عارفينها».