شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم في «ليلة ياسر بوعلي» بموسم الرياض والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 7 نجوم في ليلة ياسر بوعلي بموسم الرياض يستعد مسرح البوليفارد لاحتضان أقوى حفلات موسم الرياض، في ليلة الملحن ياسر بوعلي، والتي ستقام 27 ديسمبر المقبل.

Advertisements ومن المقرر أن يحيي الحفل 7 نجوم، هم: أنغام وراشد الماجد وماجد المهندس ورابح صقر ونوال الكويتية وعايض يوسف وفؤاد عبدالواحد. وتشهد المملكة العربية السعودية فعاليات موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المملكة، والذي يضم مئات الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية.

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