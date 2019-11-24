شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الماجد يشيد بـ«البوليفارد» وموسم الرياض والان مع التفاصيل

الفنانه راشد الماجد

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، فيديو لـ«الماجد» قال فيه: «صراحة البوليفارد روعة، ما توقعت هذا الجمال وهذا الحجم، وهذا الرقي، موسم الرياض».

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