- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه المصريه سمية الألفي تبكي على الهواء: «أنا من غير فاروق الفيشاوي تايهة في الدنيا» والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
الفناه المصريه سميه الالفى
بكت الفنانة المصريه سمية الألفي، في أول لقاء لها منذ فترة، وبعد رحيل زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، وذلك خلال البرنامج المصري «واحد من الناس»، على شاشة النهار.
في البداية طالبها عمرو الليثي بالعودة إلى التمثيل مجدداً بعد توقف دام لسنوات، لترد من جانبها: «ماعنديش الجرأة دي أخاف»، بعدها دخلت «سمية» في نوبة بكاء، وقالت: «أنا من غير فاروق تايهة في الدنيا، كان ممكن مشفهوش بالست شهور، مش مهم، بس موجود».
وأضافت: «أنا دايماً مؤمنة بالله وراضية جدًا، ولما بتذكر فاروق أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن لكل شخص ميعادًا»، وأكملت: ««يمكن لو قلت الكلام ده قبل ما فاروق يمشي احتمال أسمع كلامك، أول مرة تترجاني في حاجة وأوعدك إني هفكر».
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانه المصريه سمية الألفي تبكي على الهواء: «أنا من غير فاروق الفيشاوي تايهة في الدنيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.