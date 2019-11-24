الفنانه المصريه سمية الألفي تبكي على الهواء: «أنا من غير فاروق الفيشاوي تايهة في الدنيا»

الأحد 24 نوفمبر 2019

الفناه المصريه سميه الالفى

بكت الفنانة المصريه سمية الألفي، في أول لقاء لها منذ فترة، وبعد رحيل زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، وذلك خلال البرنامج المصري «واحد من الناس»، على شاشة النهار.



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في البداية طالبها عمرو الليثي بالعودة إلى التمثيل مجدداً بعد توقف دام لسنوات، لترد من جانبها: «ماعنديش الجرأة دي أخاف»، بعدها دخلت «سمية» في نوبة بكاء، وقالت: «أنا من غير فاروق تايهة في الدنيا، كان ممكن مشفهوش بالست شهور، مش مهم، بس موجود».

وأضافت: «أنا دايماً مؤمنة بالله وراضية جدًا، ولما بتذكر فاروق أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن لكل شخص ميعادًا»، وأكملت: ««يمكن لو قلت الكلام ده قبل ما فاروق يمشي احتمال أسمع كلامك، أول مرة تترجاني في حاجة وأوعدك إني هفكر».