شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية كويتية تهاجمالفنانه المصريه إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: «احتشمي» والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 الفنانه المصريه الهام شاهين شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما لاذعا على الفنانة إلهام شاهين وذلك بسبب إطلالة الأخيرة بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41.

Advertisements نشرت «العيدان» صورة لشاهين من فعاليات المهرجان، وعلقت عبر حسابها على موقع الصور «إنستجرام»، قائلة: «شاهين، ما تبين تحترمين جسمك..، احترمي عمرك 57 سنة ترى مش باقي كثير، الصورة تثير الشفقة بليز لا تستمري احتشمي يا ولية».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية كويتية تهاجمالفنانه المصريه إلهام شاهين بسبب فستانها بالقاهرة السينمائي: «احتشمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.