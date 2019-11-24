فن ومشاهير

محمد هنيدي بطل "النمس والأنس" لشريف عرفة

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الأحد 24 نوفمبر 2019

نجم الكوميديا المصري الفنان محمد هنيدى

يستعد المخرج شريف عرفة لفيلم جديد بدأ التحضير له، يعود به لتقديم الكوميديا، بعد فيلم "الممر" الذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه في السينمات وشاشات التليفزيون.

 

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وعلى هامش ندوته التكريمية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 41، كشف عرفة في لقاء مع برنامج ET بالعربي عن بطل فيلمه الجديد الذي يحمل اسما مبدئيا "النمس والأنس"، وقال إنه الفنان محمد هنيدي.

 

وأوضح عرفة أنه بعد تكريمه في مهرجان القاهرة ونجاح فيلم فيلم "الممر" أصبح يفكر في الخطوة الجديدة وما يقدمه وينال إعجاب الجمهور.

 

يذكر أن شريف عرفة تم تكريمه بجائزة فاتن حمامة التقديرية في حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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