دانيال كريج: "لا وقت للموت" مهمتي الأخيرة في دور "بوند"

أعلن الممثل الإنجليزي، دانيال كريج، الذي يجسد شخصية "جيمس بوند" منذ فترة طويلة، أنه سيلعب دور العميل السري الشهير للمرة الـ5 والأخيرة في الفيلم الجديد بعنوان "لا وقت للموت".

وقال كريج في تصريحات لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية: "لقد حظيت بتجربة جيدة بالفعل، وأعتقد أن التمثيل بهذا الفيلم كان هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به".

واعتبر النجم البالغ من العمر 51 عامًا أن موافقته على لعب ذلك الدور مرة أخرى كان قراراً صائباً.

ولعب كريج، الذي يعرض له فيلم الجريمة الجديد "نايفز آوت" (اخرجوا السكاكين) في دور السينما، الجمعة، دور البطولة في 4 أجزاء من سلسلة العميل "007" تمتد لأكثر من عقد افتتحها بفيلم "كازينو رويال" عام 2006.

وقام بتصوير "كوانتوم أوف سولاس" عام 2008، و"سكافول" في عام 2012 و"سبكتر" في عام 2015، وستكون "نو تايم تو داي" (لا وقت للموت) هي مغامرته الـ5 والأخيرة.

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ومن المقرر أن يعرض "لا وقت للموت" على الشاشة الفضية في أبريل/نيسان، وتظهر فيه "نسخة أنثوية" من جيمس بوند تلعب دورها الممثلة الإنجليزية السمراء، لاشانا لينش، حسب وسائل إعلام بريطانية.





وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصبح كريج أطول من لعبوا هذا الدور، متجاوزًا الرقم القياسي لسلفه روجر مور.

وعندما يتنحى، سينضم كريج إلى أشهر من لعبوا دور العميل بوند بما في ذلك روجر مور، وشون كونري، وبيريس بروسنان، وجورج لازنبي، وتيموثي دالتون.

وأشارت تقارير إلى أن الممثلة السمراء، لاشانا لينش اختيرت لتلعب دور العميل السري "007"، في الجزء الـ25 من السلسلة، بعد رحيله عن جهاز الاستخبارات البريطاني "إم آي 6".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مصدر مطلع، قوله إن الفيلم يبدأ مع كريج "جيمس بوند" الذي تقاعد في جامايكا، ويتم استدعاؤه للعمل مجدداً لمحاربة شرير جديد.

وأضاف: "هناك مشهد محوري في بداية الفيلم حيث تقول رئيسته القوية (إم) في مكتب الخدمة السرية: ادخل أيها العميل 007، فتدخل الجميلة السمراء لاشانا".