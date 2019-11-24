بلقيس تضع حدًا لإشاعة خلافها مع أحلام… وهذا ما كشفته

وضعت النجمة بلقيس النقاط على الحروف بخصوص علاقتها المميزة مع النجمة احلام خاصة بعدما تداول البعض ان هناك بعداً وفتوراً في العلاقة بينهما خاصة بعدما كانتا تشيدان ببعضهما.

بلقيس وضعت حداً لهذا الموضوع في لقاء مع الاعلامي عماد هواري. وأكدت أن ليس هناك الا كل خير بينها وبين احلام.

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وتصديقاً على كلامها، روت بلقيس أن بالإمس انتشرت صورة لهما على مواقع التواصل من أحد الافراح في ابوظبي وقالت لها “بوسيلي تروكي في اشارة الى ابنها تركي”. وشددت الى أنها تلتقي كثيراً بأحلام خلف الكواليس ولكن لسوء حظها لا تلتقي بها امام الكاميرات أو في الحفلات وتمنت لها كل الخير دائماً.

ولفتت بلقيس الى أنها لا تحبذ ابداً ان يتم التداول بمواضيع تتضمن “قيل وقال” سوداوية أو خلق أوهام بينها أو بين أي فنانة اخرى، وأكدت ان “ام فاهد” لها كرامتها واحترامها هي وكل الفنانات الموجودات.

وختمت بلقيس كلامها قائلة: “الله لا يجب الزعل ومستحيل يكون في خلاف”.