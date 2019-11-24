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الممثلة العالمية بيلا ثورن تنشر مقطع فيديو أثناء استحمامها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية بيلا ثورن أن تستعرض طول شعرها لكن بطريقة مثيرة للجدل ، حيث نشرت بيلا البالغة من العمر ( 22 عام ) مقطع فيديو قصير وهي تستحم و هو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل .

وأكدت بيلا ثورن  أنها في أغسطس من العام الماضي ، قامت بيلا بقص شعرها حتى الرقبة والكتفين و ذلك بسبب تجسيدها دورا في عمل سينمائي، و كشفت النجمة الشهيرة أن سبب طول شعرها بهذه السرعة هو عدم لجوئها لتغيير اللون أو استخدام الحرارة و الأهم من ذلك انها لم تستخدم خصلات شعر مستعار.

ووصل نسبة مشاهدة مقطع الفيديو لأكثر من 2.8 مليون مشاهدة خلال 13 ساعة فقط علي " إنستجرام " .

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