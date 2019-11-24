شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فنانين كذبوا شائعات وفاتهم المنتشرة عبر السوشيال ميديا.. آخرهم حسن حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر كل فترة شائعة موت تطول فنان من نجوم الفن على السوشيال ميديا، ليخرج أحد من أقارب الفنان وينفى شائعة وفاته، و يناشد الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات لأنها تقلق أقرب الناس له و معجبيه فى الوطن العربى وفى شهر واحد السوشيال ميديا كتبت وفاة أربع فنانين وهم على قيد الحياة و هم الزعيم عادل إمام و حسن حسنى و هادى الجيار و كاظم الساهر.

شائعة وفاة حسن حسني

و خلال الساعات الماضية، انتشرت شائعة وفاة النجم حسن حسني على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كثيف ازعجت كل محبيه، وعلق حسن حسنى على شائعة وفاته، قائلا:" موتونى للمرة العشرين مش عارف هما مستعجلين عليا ليه لكل أجل كتاب وأنا لسه ربنا كاتب لى عمر، وبحزن قال الفنان الكبير:" مش عارف اللى بيطلعوا الشائعات دى بيستفيدوا إيه لما الناس تقلق عليا ، وولادى اللى مسافرين ينزعجوا"

وتابع:" أنا ماعرفش حاجة من اللى بتدور فى السوشيال ميديا، وباتفاجئ بالقلق والناس اللى بتتصل تتأكد إنى بخير ولسه عايش".

شائعة وفاة الزعيم عادل إمام

كما طالت شائعة الموت ايضا الزعيم عادل إمام، ليخرج المخرج رامى إمام وينفى شائعة وفاة والده الزعيم عادل إمام، وينشر فيديو ظهر خلاله الزعيم عادل إمام من لوكيشن تصوير مسلسل "فلانتينو"، أثناء قراءته وحفظ للسيناريو، ليخرس كل الألسنة التى تردد كل فترة بوفاة عادل إمام.

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شائعة وفاة هادي الجيار

وقبلها بأيام طالت شائعات الموت الفنان هادى الجيار، وتردد على السوشيال ميديا بكثرة وفاته، وهو مانفته زوجته بشكل قاطع، وكشف تطورات حالته الصحية حيث يعانى من التهاب رئوى حاد ناتج عن دور أنفلونزا تناول خلاله بعض الأدوية الخاطئة، التى أخذها من أحد الصيادلة دون الذهاب لطبيب متخصص.

شائعة وفاة كاظم الساهر

والنجم الرابع الذى طالته شائعة وفاته الفنان كاظم الساهر، حيث كتب البعض أن كاظم توفي إثر حادث أثناء تواجده فى إحدى البلدان بأوروبا والبعض الآخر قال إنه توفي عقب وجبة مسممة أودت بحياته.

وخرج كاظم الساهر، ونفى شائعة وفاته عبر حسابه على فيس بوك، حيث نشر على صفحته مقطع من واحدة من أغانيه، وكتب : "متمردٌ أيضا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".