تراند اليوم : إزاي صغيرتي كدا.. شهيرة تثير الجدل وتخطف الأنظار علي السوشيال ميديا-صورة

ثارت الصورة التي نشرتها إيمان يسري، خبيرة الشعر، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي تجمعها بالفنانة المعتزلة شهيرة، جدلا كبيرا.

ظهرت شهيرة وهي ترتدي باروكة وتضع ماكياجا صارخا، مما نال إعجاب جمهورها، وانهالت التعليقات على الصورة: “انتي ازاي صغرتي كدا”، و”انتي قلعتي الحجاب تاني”.

من ناحية أخرى، نفت الفنانة رانيا محمود ياسين مؤخرا ما تردد من شائعات حول قيام والدتها الفنانة القديرة شهيرة بخلع الحجاب بعد انتشار صورة لها مع «الماكييرة» راندا عبد السلام بدون حجاب.

وقالت رانيا ياسين إن والدتها ذهبت لأحد مركز التجميل والتقت بـ «الماكييرة» صدفة، وطلبت التقاط صورة تذكارية معها، فوافقت دون أن تعلم بأن الصورة ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث هذه الضجة.

وأضافت رانيا محمود ياسين لـ “صدى البلد” أن والدتها لا تفكر في خلع الحجاب خلال الوقت الحالي وأنها ملتزمة بارتدائه.