تراند اليوم : لهذا السبب .. متابع يضع حنان مطاوع في موقف محرج علي السوشيال ميديا

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت حنان مطاوع، قائلة: “يارب إحفظها وإسعدها وإرضي عنها،وإسعد كل الناس ..صباح المحبه”.

ودائما تحرص الفنانة حنان مطاوع على عدم إظهار وجه ابنتها في الصور للجمهور، مما يعرضها للانتقادات.

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وجاءت التلعيقات كالتالى: “ماشاء الله ربنا يحفظهالك ويجعلها قره عين لك اللهم امين”، وآخر: “ربنا يحفظها ويباركلك فيها صباح الجمال”، و”امين يا رب العالمين و يباركلك فيها و تشوفيها احسن خلق الله” و “ماشاء الله تبارك الرحمن” و”لما مش هتبيني وشها بتنزلي صورتها ليه”.

المعروف أن حنان مطاوع تحرص على إبقاء تفاصيل حياتها الخاصة بعيدة عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ زواجها من المخرج المسرحي أمير اليماني في عام 2016.