محمود الليثى يستعد لإحياء حفل غنائي فى مصر الجديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب والنجم الشعبي المصري محمود الليثى، لإحياء حفل غنائى ضخم، يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2012 فى أحد فنادق مصر الجديدة، ومن المقرر أن يقدم الليثى عددا من أشهر أغانيه، ومنها “اطاوع” و”هتجوز تانى” و”هاقطعك” و”الست لما” وغيرها.

وكان آخر أغانى محمود الليثى كليب “مصر حلوة”، من كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره في شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية في إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.

بينما آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم “أنت حبيبى وبس” بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى.

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وكان المطرب محمود الليثي قد أحيا حفل زفاف مؤخرا، حيث احتفل الشيخ سعود عبدالعزيز وحرمه مدام هالة سرور بزفاف نجلتهما ” آية” إلى عريسها “مازن”، نجل الدكتور مجدي مرشد، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع.

وشهد الحفل حضور وزراء ومسؤلين و رجال أعمال من جميع أقطار الوطن العربي، حيث قدم باقة من أبرز أغانيه، والتي تفاعل معها الحضور بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني معهما.

وكان في مقدمة الحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، ورجل الأعمال السعودي محمد السبيعي، واللواء الركن محمد السبيعي، ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة ، والإعلامية سهير شلبي ، والإعلامية سهير جودة ، وسيدة الأعمال سامية أبو الفتوح وغيرهم.