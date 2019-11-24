ريهانا تروج لخط أزيائها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت المطربة الأمريكية، ريهانا عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام” سلسلة من الصور اللافتة للنظر لنفسها، بما في ذلك بعض الصور حيث تتباهى بالبكيني في حمام سباحة، للمساعدة في الترويج لخط أزيائها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عامًا، تحب السباحة في وقت متأخر من الليل، وهي تعرف كيف تبدو جيدة وهي تفعل ذلك!، حيث شاركت العديد من الصور الجديدة لنفسها على إنستجرام، كان من المفترض أن يساعد هذا المنصب في الترويج لقسم الأزياء والإكسسوارات، وهو أفضل شخص للترويج أفضل من المصمم نفسه.

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ويمكن رؤية ريهانا، وهي ترتدي بيكيني صغير تحت قميص مفتوح باللون الأخضر، وآخر باللون الأسود والأصفر منقوش، وهي تمشي حول بركة السباحة، وفي غيرها تلتقط صورة في نفس الزيّ مفتوح من الصدر لأعلى، وكانت أيضًا ترتدي بعض النظارات الشمسية باللون البني والأسود في جميع الصور، وقامت بالتعليق بعنوان الموقع FENTY.com.

كما شارك معجبو النجمة العالمية في بعض التعليقات الإيجابية عند تعليقهم على صورها، حيث كتب أحدهم: أنا أحبك، تبدين مذهلة، وأنا فخور بكِ”، وكتبت أخرى: “لا يمكن أن تخطئ” وكتبت ثالثة بجرأة: “ليتني كنت في ذلك الماء”.

والجدير بالذكر أن ريهانا تعرف دائمًا كيف تبدو جميلة في مختلف الأزياء، ويبدو أن تدوينتها تلهم معجبيها على أساس لا نهاية له! لا يمكننا الانتظار لنرى ما ستشاركنا به لاحقًا.