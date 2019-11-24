استقبال ملكي لتوأم هيفاء حسين وأول ظهور للفنانة بعد الولادة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقامت الفنانة البحرينية هيفاء حسين حفل استقبال لتوأمها «سلطان وجواهر»، وحرص زوجها، النجم الإماراتي حبيب غلوم على مشاركة متابعيه بكواليس الحفل.

الحفل كان ملكياً بكل تفاصيله، حيث تم تزيين جناح النجمة البحرينية بورود ذهبية، وبالونات زرقاء ووردية، بالإضافة لأنواع مميزة من الزهور، كما تم توزيع عطور وبخور وشوكولاتة فاخرة، حملت اسم التوأم على الحضور والمهنئين، وقد اختارت الفنانة لحفل الاستقبال فستان أبيض أنيق، وخضعت لجلسة تصوير مميزة مع زوجها وتوأمهما.

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غلوم كشف عن سبب اختياره لاسمي توأمه «سلطان وجواهر» في منشور كتب فيه: «اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وفضلك رزقنا أنا واختكم هيفاء حسين بتوأم سميناهم سلطان وجواهر تيمناً بسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لما لهم من فضل على حياتنا الإجتماعية والإبداعية وهذا أقل شي نقدمه لهم بكل إحترام وتقدير».

يذكر أن الفنانة البحرينية هيفاء حسين تزوجت مرتين، وقد رزقت بابنها «سعد» من زوجها الأول، ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 تزوجت من الفنان حبيب غلوم، واعلنت حمله سبتمبر الماضي بعد دخولها في الأشهر الأخيرة من حملها، ورفضت الكشف عن جنس مولودها.