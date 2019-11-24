محامي محمد رمضان يكشف تفاصيل أزمته مع شركة Verdi

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المحامي أحمد الجندي، محامي الفنان المصري محمد رمضان، تفاصيل المشاكل القضائية بينه وبين شركة Verdi للإنتاج.

محامي محمد رمضان، قال خلال تصريحاته لبرنامج ET بالعربي، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “محمد رمضان يشبه أحمد شوقي، كان عندما أحد أن يشتهر فإنه ينتقد شوقي، وكذلك الأمر مع محمد رمضان”.

وأضاف: “الأزمة التي أثيرت مؤخرًا هو حذف أغنية أنساي هي مشكلة بسيطة جدًا في الانتاج وتم حلها”.

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وكشف تفاصيل أزمة محمد رمضان، مع شركة Verdi للإنتاج، قائلًا: “محمد رمضان كان قد تعاقد على بطولة مسلسل مع الشركة عام 2015، والشركة أوهمتنا أنها جهزت مشروع جيد ومع مخرج جيد، وتم التعاقد معها وتقاضى رمضان نقدم العمل، والوقت يمر ولم يتم تقديم أي سيناريو، ولذا قرر رمضان فسخ العقد وديا لكي يلحق بشركة أخرى لدخول السباق الرمضاني”.

وتابع: “تم تقديم إنذار للشركة وتم عمل جلسة داخل النقابة والتنازل عن العقد ورد المقدم، وفوجئنا بعدها برفع الشركة دعوى ضد محمد رمضان تطالبة برد 16 مليون قيمة الشرط الجزائي وكانت هي أجر رمضان أيضًا، وكذلك دفع 4% فائدة قانونية عن المبلغ وتم الحكم فعلا على رمضان”.

المحامي أكد أن الحكم كان بدائي والمحكمة قبلت الاستئناف، وكسب محمد رمضان القضية ضد الشركة، مهددًا برفع دعاوى تعويض على الشركة وذلك بسبب ضياع موسم على محمد رمضان.