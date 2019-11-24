شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه التونسيه هند صبري تحتفل بعيد ميلادها الـ40 وسط النجوم والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 عيد ميلاد الفنانه التونسيه هند صبرى احتفلت الممثلة هند صبري بعيد ميلادها الـ40 متأخرا عن موعده بيومين.

واصطحب رجل الأعمال أحمد الشريف زوجته هند صبري لأحد الفنادق الكبرى وعندما دخلت القاعة فوجئت بوجود أصدقائها منة شلبي وبشرى وبسمة وأحمد السقا ورامي إمام وإنجي علي وكندة علوش وعمرو يوسف وغادة عادل ويسرا وإلهام شاهين وليلى علوي.

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