شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان الفنان المصري الشاب يتوج بجائزة المطرب الأكثر شعبية داخل قارة أفريقيا والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 محمد رمضان هنأ محمود رمضان، أخو النجم محمد رمضان، عبر حسابه على فيس بوك، بعدما أُعلن تتويجه بجائزة المطرب الأكثر شعبية فى أفريقيا، كما نشر صورة رمضان وهو ممسك الجائزة في يديه.

وكان محمد رمضان قد سافر إلى نيجيريا من أجل المشاركة فى حفل afrimawards بنيجيريا، وهو حدث موسيقى كبير يقام بالشراكة مع الاتحاد الأفريقى بهدف الترويج للموسيقى والثقافة الأفريقية. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان أحيا الخميس الماضى، حفلاً كبيراً ضمن فعاليات "موسم الرياض" وقد حضره عدد كبير من جمهوره ومعجبيه ممن حرصوا علي التواجد خلال الحفل.

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