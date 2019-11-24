شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المصري أحمد حلمى يثنى على عمرو دياب بعد حفله الأخير بتلك الكلمات والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 الفنان المصري احمد حلمى علق النجم أحمد حلمي على الحفل الغنائى للهضبة عمرو دياب، والذى أقيم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، بنشره صورة تجمعه مع الهضبة من الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمى على Instagram.

Advertisements وكتب أحمد حلمى على الصورة تعليقا امتدح فيه عمرو دياب قائلا: "عارفين التورتة أما تبقى كبيرة كدة وحلوة وكذا دور، وبيبقي فيه فراولاية واحدة كدا في آخر دور لوحدها منورة التورتاية.. هي دي بقى حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدا يا عمرو.. طول عمرك متألق".

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