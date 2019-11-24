شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الحالة الصحية للفنان المصري هادى الجيار تتحسن يوما بعد يوم3 والان مع التفاصيل

الفنان المصري هادى الجيار

وكان الفنان القدير هادى الجيار قد دخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر منذ عدة أيام، ولعدم استقرار حالته هناك، نقلته زوجته السيدة إيمان إلى أحد مستشفيات المهندسين.

وانضم الفنان القدير هادى الجيار مؤخرا لأبطال مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة النجم الصاعد أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على، حيث يقدم هادى الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى يخرجه حسام على فى أول سابقة من نوعها بالدراما التليفزيونية ذات الحلقات القصيرة أسوة بالمنصات العالمية، إذ إن المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، وهى نوع جديد على الدراما المصرية.

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