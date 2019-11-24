معلومات لا تعرفونها عن كيم كارداشيان!

متابعة بتجـــــــــــرد: تُعرف نجمة كيم كارداشيان، بظهورها ضمن برنامجها الخاص الذي ينتمي إلى فئة برامج تلفزيون الواقع، وتعتبر من أشهر الشخصيات في العالم في الوقت الحالي، ونستعرض في الآتي 50 معلومة ربما لا تعرفونها عنها رصدها موقع “بومس بيت”.

1- نصف أرمينية، وكلمة كارداشيان تعني “نحات الصخور”.

2- اسمها الحقيقي كيمبرلي نويل كارداشيان، ولدت في 21 تشرين الأول 1980 في لوس أنجلوس، وهي ابنة كريس جينر والراحل روبرت كارداشيان.

3- كانت في نفس الحضانة التي كانت فيها باريس هيلتون، وكانت تربطهما علاقة صداقة.

4- كان حلمها أن تصبح مدرّسة عندما تكبر.

5- خلال مرحلة الثانوية، كانت كيم تعمل في محل والدها الذي يبيع أسطوانات موسيقية واسم المحل “Movie Tunes”.

6- باريس هيلتون هي من جلبت كيم إلى الصدارة وسلطت عليها الأضواء، وكانت تصطحبها في الحفلات، إلى أن جذبت كيم المصورين بسبب جمالها.

7- أقيم عيد ميلادها الـ 14 في مزرعة مايكل جاكسون في نيفرلاند.

8- قبل شهرتها عملت مصممة أزياء لليندسي لوهان وبراندي.

9- كانت تواعد نيك لاتشي، زوج جيسيكا سيمبسون السابق، ولاتشي ذكر أنها عندما كانت تواعده كانت تخبر المصورين، لكي يلتقطوا لهما الصور.

10- تحلم بوالدها المتوفي طوال الوقت، وتتواصل معه، وفقا لروايتها.

11- تقول إن جينفر لوبيز هي قدوتها التي تحتذي بها.

12- شملت قائمة من واعدتهم فنان الهيب هوب راي جي، وابن شقيق مايكل جاكسون، وكاتب الأغاني نيك لاتشي، وريجي بوش، ومايلز أوستين.

13- في قائمة ضمت أفضل 10 نجمات لـ “بلاي بوي” في 2007 جاءت في المركز الثالث بعد مارلين مونرو وباميلا أندرسون.

14- تم ترشيحها لجائزة التوتة الذهبية “رازي” لأسوأ ممثلة مساعدة في فيلم “الفيلم الكارثي” في 2008.

15- ظهرت في 2009 في مسلسل تلفزيوني لثوان معدودة.

16- تزوجت مرتين، الأولى في سن الـ 19، وارتبطت بالمنتج دامون توماس لمدة 4 سنوات، وانفصلا في 2003، وثم تزوجت لاعب كرة السلة كريس همفريز في عام 2011، وطلبت الطلاق في اليوم الـ 72.

17- تم اتهام كيم كارداشيان بعمل جراحات تجميلية بمؤخرتها وثدييها وعينيها وخديها، ولكنها قالت إنها استخدمت «البوتوكس» في الماضي، ولم تجر أي جراحات تجميلية، وفي 2008 بثت صورة لها وهي ترتدي البكيني في صغرها، لتثبت أنها لم تجر أي عمليات تجميلية.

18- عارضات الأزياء المفضلة لها هما سيندي كروفورد وليندا إيفانجليستا.

19- في 2008 كانت النجمة الأكثر بحثا على “غوغل”، فتخطت برينتي سبيرز التي كانت حصلت على النجمة الأكثر بحثا للسنوات الأربعة التي سبقتها.

20- أسست شركة إنتاج أطلقت عليها “Kimsaprincess” وأصدرت من خلالها 3 أعمال فيديو ناجحة.

21- لا تصدق كل ما تكتبه على “تويتر”، فقد حصلت على 25 ألف دولار لمجرد التغريد للتسويق لعلامة تجارية.

22- اتفقت على عرض مسلسل تلفزيون الواقع عن عائلتها، وحصلت على 40 مليون دولار كقيمة للتعاقد.

23- أصدر راي جي، صديقها السابق، أغنية في 2013، تحت عنوان “hit it” تفاخرا بأنه كان يرافقها.

24- كارداشيان هي أعلى نجوم تلفزيون الواقع ربحا في التاريخ.

25- تجمع مجلات “فوج وبازار” من أجل الاستمتاع بقراءتها.

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26- عندما سئلت عن الشخص، الذي تتمنى العيش معه لو تقطعت بها السبل في جزيرة، اختارت جورج كلوني.

27- زفافها مع كريس همفريز تكلف أكثر من 138 ألف دولار.

28- الوجبات السريعة المفضلة لديها هي الأريوس المقلية، وهي عبارة عن نوع معين من البسكويت يتهم طهيه في معجنات بطريقة معينة.

29- كانت المتسابقة الثالثة التي خرجت من مسابقة “الرقص مع النجوم” في قناة “إيه بي سي” الأميركية في 2008.

30- تم تشبيهها بياسمين حبيبة الشخصية الأسطورية الشهيرة علاء الدين في 2009.

31- لها تمثال من الشمع في متحف “مدام توسو” في نيويورك.

32- تحب وضع المجوهرات تحت المجفف لأنها لا تحب أن ترتديها وهي “باردة”.

33- في 2010 تم تصنيفها من أسوأ 5 شخصيات في العالم من قبل منظمة “بيتا”.

34- حاولت اقتحام عالم الغناء، وقامت بعمل أغنية منفردة في 2011، وتبرّعت بنصف ربحها لإحدى المستشفيات الخاصة بالأطفال في الولايات المتحدة.

35- كان لها نكهة خاصة من الكعك بالفانيليا، تشتريه من بيفرلي هيلز حتى أغلق المحل في 2011.

36- على الرغم من شهرتها العالمية منعتها آنا وينتور من حضور حفل الأرصاد في عام 2012، ولكنها تركتها تحضر في 2013.

37- الأفلام المفضلة لديها هي Clueless “جاهل” وThe Notebook.

38- كيم وكاني (زوجها الحالي) يسعيان إلى إبعاد ابنائهما عن عروض تليفزيون الواقع التي يقدمانها، ولا يريدون أيضا أن يتم تصويرهم أو تسريب صورهم.

39- أهدت زوجها سيارة “لامبورجيني” بـ 400 ألف دولار في عيد ميلاده الـ 35.

40- صافي ثروتها 40 مليون دولار، وزوجها 100 مليون دولار.

41- اعتادت أن تحصل في الحلقة الواحدة من تليفزيون الواقع على 15 ألف دولار، ولكن زاد أجرها إلى 80 ألف.

42- تمتلك سيارة فيراري قيمتها 325 ألف دولار.

43- الزوجان اشتريا قصرًا جديدًا قيمته 11 مليون دولار في الحي الراقي بمدينة لوس أنجلوس.

44- كتبت مع شقيقتيها كورتني وكلوي كتاب “Konfidential”.

45- لديها خط مجوهرات خاص بها.

46- طولها 157 سم.

47- تكلف زواجها من كاني ويست 30 مليون دولار، وأقيم الحفل في باريس.

48- لديها ابنة اسمتها “شيكاغو” اُنجِبت من أم بديلة.

49- تطلقت من كريس همفريس في 31 تشرين الأول من عام 2011 بعد زواج دام 72 يوماً فقط.

50- لديها 5 أصابع في قدمها اليسرى.