تامر حسني يكشف عن اسم بطلة فيلمه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: بدأ النجم المصري تامر حسني بالتحضير لفيلمه السينمائي الجديد بعنوان “مش أنا” وهو عمله السينمائي الذي يلحق فيلم “الفلوس” المقرر عرضه قريبًا.

وكشف تامر حسني خلال الحفلة التي أحياها في الجامعة الأميركية في القاهرة أخيرًا أن الممثلة حلا شيحة هي التي ستشاركه بطولة فيلمه الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن شيحة تعود بهذا العمل إلى السينما بعد غياب 14 عاماً. أما آخر أعمالها السينمائية فكان فيلم “كامل الأوصاف” مع النجم الراحل عامر منيب.