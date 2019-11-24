مايا دياب تتصدّر البوستر الرسمي لمسرحية “لوكاندة الأوباش” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: تخوض النجمة اللبنانية مايا دياب تجربتها الأولى في عالم المسرح، من خلال مسرحية “لوكاندة الأوباش” التي تتعاون فيها مع النجم المصري حسن الرداد كما سبق وذكرنا عبر صفحات موقعنا.

وكشفت مايا دياب أخيرًا عن البوستر الرسمي الخاص بها للمسرحية المنتظر عرضها ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

المسرحية سيتم عرضها بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل وهي من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.

الجدير ذكره أن مايا كانت قد صورت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً. أغنية “يابا يابا” من ألحان محمد منير أحمد أبو السعود وكلمات مؤمن سيد أحمد السيد راجح، أما أغنية “ربع ساعة” من ألحان عصام كاريكا وكلمات أحمد الشريف.