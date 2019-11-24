“الجوكر” و”باتمان”.. الخصمان هل يلتقيان في الجزء الثاني؟

متابعة بتجـــــــــــرد: حطم فيلم “الجوكر” حاجز المليار دولار إيرادات عالمية، ليكون بذلك أول فيلم من تصنيف “للكبار فقط” يحقق هذا الإنجاز، متفوقًا على الفيلمين الأعلى من ناحية الإيرادات في هذه الفئة “ماتريكس ريلودد” و”ديدبول 2″.

بدأ عرض الفيلم 4 أكتوبر الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، بالرغم من ميزانيته القليلة نسبيًا (62.5 مليون دولار) فقط. ففي بريطانيا حقق إيرادات فاقت 68 مليون دولار، وفي كل من فرنسا وكوريا الجنوبية 38 مليون دولار والمكسيك 43 مليون دولار وأيضا البرازيل بإجمالي 34 مليون دولار، بحسب موقع “فارايتي”.

ويجسد الممثل يواكين فينكس في الفيلم دور رجل وحيد مريض نفسيًا يصبح مشهورًا بالصدفة بعد ارتكاب عمل عنيف، ولاقى الفيلم استحسان الكثيرين، وتحفظ الآخرين بسبب مخاوف من أنه يشجع على العنف، ووسط الاستهجان والاستحسان تحدثت تقارير إخبارية عن جزء ثان من “الجوكر” بدأ التحضير له، والذي لم يتم تأكيده حتى الآن من قبل أي شخص من أسرة الفيلم، ولكن المواقع أثارت الجدل بشأن الجزء الجديد، والمثير في الأمر ليس التحضير للجزء الثاني من “الجوكر”، ولكن ارتباط الجزء الثاني بظهور “باتمان” أو الرجل الوطواط محارب الجريمة في التحضيرات المحتملة يثير عاصفة من الجدل، فهل يعود الخصم اللدود للجوكر في الظهور مجددًا عبر بوابة عدوه؟

استبعد بعض النقاد ظهور باتمان وجوكر في فيلم واحد، وأرجعوا ذلك لعدة أسباب، منها أنه يجري التحضير حاليًا لفيلم “باتمان” وسيكون من بطولة الممثل الإنكليزي الشاب روبرت باتينسون، والمقرر طرحه في 25 يونيو 2021.

وذكر النقاد أن نجاح “الجوكر” يرجع إلى التركيز على الشخصية الرئيسية وهي الجوكر فقط، وليس على المؤثرات الخاصة، ومشاهد الحركة أو باقي الشخصيات الثانوية الأخرى.

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وأكد تقرير لموقع “ذا هوليوود ريبورتر” أنه جار بالفعل التحضير لجزء ثانٍ من فيلم “الجوكر” على الرغم من نفي مخرج الفيلم تود فيليبس الأمر. يقول فيليبس: “لم نجر أي محادثات جادة حول الموضوع، ولكن يمكن في المستقبل تقديم جزء ثان منه”.

وعلم الموقع أن شركة إنتاج الفيلم ورنور بروز، منحت الضوء الأخضر لمخرج الجزء الأول، تود فيليبس، ليبدأ التحضير للجزء الجديد مع النجم خواكين فينكس.

وأشار محللون الى أن المخرج فيليبس قد يستغل أن “باتمان” و”جوكر” لهما نفس الأم وأنهما أخوان غير شقيقين في ظهور الرجل الوطواط مع جوكر من جديد، ولكن أنباء حول جزء جديد من فيلم “باتمان” قد تنسف هذه الرؤية تمامًا. ت

جدر الإشارة إلى أن شخصيتي “الجوكر” و”باتمان” ارتبطتا في جميع الأفلام التي سبقت الفيلم الجديد للمخرج تود فيليبس، الذي يعرض حاليًا، والجوكر مثال عن الفوضى بما جسده الممثل خواكين فينكس، الذي لعب دور الشخصية المثيرة جوكر، إذ عاش دور رجل وحيد متضرر، حياة مميتة باعتباره مهرجا يتقاضى أجره، بينما “باتمان” هو البطل الخارق والشخصية السرية للملياردير الأميركي بروس واين، الذي يحارب الجريمة أينما وجدت، والمنتقم من المجرمين دون أن يصبح واحداً منهم، ويبقى الجوكر أبرز الأعداء لباتمان بلا منازع.