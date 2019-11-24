حسين الجسمي يتألق ويعبر عن سعادته في موسم الرياض – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: كان مسك الختام في ليلة الرياض السبت 23 نوفمبر، مع النجم الإماراتي حسين الجسمي، الذي أمتع وأطرب جمهوره، عاطفيًا ووطنيًا.

وتألق الجسمي في ليلة أحبها الجمهور، لاسيما عندما أشعل المسرح بأغنية “بشرة خير”، وأيضًا عندما جلس ليعزف على البيانو أغنية “مهم جدًا”.

وقال للجمهور عند ظهوره على المسرح: “سعيد وفخور أني جزء بسيط من هذا الموسم الفخم في هذا البلد الفخم وأمام هذا الجمهور الفخم بحضوركم، ومتابعينا على روتانا وال بي سي”. ووجه الشكر لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، معالي المستشار تركي آل شيخ.

وتابع الجسمي: “شكرًا للترفيه بقيادة أخي وصديقي معالي المستشار تركي آل شيخ، الجندي المعلوم الذي دائماً ما يقدم لأنه يحب بلده ويرغب في أن تكون الأفضل وهي الأفضل”.

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وقدم لجمهوره مجموعة من أغانيه الشهيرة، ومنها “بحبك وحشتيني”، “ستة الصبح” و”بحر الشوق”.

واستمتع الجمهور بالحس الوطني للجسمي مع أغنية “الإماراتي لاخو نوره حزامه..والسعودي للإماراتي عضيد”، والتي غناها معه جميع الحاضرين، والتي توضح مدى الترابط بين السعودية والإمارات قيادة وشعباً.