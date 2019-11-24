أكثر من 12 مليون سائح زاروا دبي في 9 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 12.08 مليون زائر بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة".



كما استقبلت دبي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي ما يفوق 1.23 مليون زائر، بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما تم تصنيفها خلال الشهر ذاته في المركز الرابع ضمن المدن الأكثر زيارة على مستوى العالم للسنة الخامسة على التوالي، حسب مؤشر ماستركارد للمدن العالمية المقصودة بالزيارة لعام 2019، ما يؤكد مواصلة دبي تصدّر أهم الوجهات العالمية من خلال الارتقاء بمستوى مميزاتها التنافسية.

وتستمر "دبي للسياحة" في تحقيق مزيد من النجاح، بما يتماشى مع استراتيجيتها التسويقية التي تتوافق مع احتياجات أسواقها المستهدفة، بالإضافة إلى حملاتها الترويجية التي تُنظم على مدار العام لاستقطاب مزيد من الزوار من أهم الأسواق الرئيسية مثل الهند والسعودية وبريطانيا وسلطنة عُمان، إلى جانب الصين التي تعدّ أكبر مصدر للزوّار في العالم، حيث تجاوز عدد الزوار من هذه الدول الخمس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 خمسة ملايين زائر.