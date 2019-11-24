فريق إيتو السابق.. من أغنى أندية العالم إلى حافة الإفلاس خلال 6 سنوات

يعاني نادي آنجي ماخاشكالا الروسي من أزمة مالية طاحنة هبطت به إلى الهاوية، بعد أن كان أحد أغنى الأندية على مستوى العالم، وضم عدة نجوم بارزين بين عامي 2011 و2013.

الأزمة المالية كان آخر عواقبها أن صادرت السلطات الروسية سيارات النادي وحافلة الفريق، بسبب تراكم ديون على النادي بأكثر من 50 مليون روبل روسي (780 ألف دولار)، عجزت إدارة ماخاشكالا عن تسديدها في السنوات الأخيرة.

قيمة مديونيات ماخاشكالا تمثل راتب أقل من شهر لواحد من نجوم الفريق الكثيرين الذين نجح في ضمهم الملياردير سليمان كريموف ببداية حقبة امتلاكه النادي.

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كريموف جعل اسم آنجي يتردد على ساحة الكرة العالمية آنذاك، وضم العديد من نجوم كرة القدم على رأسهم المهاجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو الذي كان يتقاضى أحد أعلى الرواتب في العالم وقتها.

إيتو (38 عاما) سبق له اللعب عامين مع الفريق الروسي بين 2011 و2013، شارك خلالها في 73 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 36 هدفا ولم يحقق أي ألقاب.

الملياردير الروسي كريموف قرر خفض تمويل آنجي ماخاشكالا في عام 2013، ليهبط بعدها الفريق من الدوري الروسي الممتاز، وينخفض إلى الدرجة الثالثة، فضلا عن معاناته من خطر الهبوط إلى دوري الهواة هذا الموسم.

يذكر أن آنجي كان أنهى الدوري الروسي في موسم 2012-2013 بالمركز الثالث خلف سسكا موسكو وزينت سان بطرسبورج، قبل أن يتراجع ويحتل المركز الأخير في الموسم التالي بعد خفض التمويل.